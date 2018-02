„Staark Kanner": Wéi funktionéiert di ambitiéis Initiativ? (08.02.2018) D'Entwécklung vum Kand fërderen esou fréi et geet, dat huet d’Initiativ „staark Kanner“ sech op de Fändel geschriwwen. Ma wéi fonktionnéiert dat an der Praxis?

Bis Oktober d’lescht Joer haten d’Betreiungsstrukturen Zäit, e Konzept auszeschaffen, wat gewëssen Ufuerderunge vum Ministère gerecht gëtt. An de Crèchen, am Precoce an an de Spillschoule musse mëttlerweil iwwerall, esouwuel déi Franséisch, wéi och déi Lëtzebuergesch Sprooch, integréiert ginn. An och un d'Maisons Relaise goufen nei Ufuerderunge gestallt: méi Fräiraum, an deem d'Kanner sech motoresch, kreativ, sozial a kommunikativ ausliewe kënnen. An der Theorie kléngt de Projet ambitiéis, mä wéi funktionéiert en an der Praxis?

Virun allem zu der méisproocheger Fréifërderung hunn am Viraus Elteren d'Angscht geäussert, dass d’Kanner mat den neien Uspréch iwwerfuerdert ginn. Och den OGBL äussert sech kritesch zur Ëmsetzung vun der Initiativ: Et géif e richtegt Konzept feelen an et géife Saache versprach, déi net kënnen agehale ginn. Den Educatiounsminister betount op der anerer Säit, dass et net d’Zil ass, dass d’Kanner no der Spillschoul Franséisch schwätze kënnen, mä dass d'Iddi ass, se an engem éischte Schrëtt spilleresch un d’Sprooch erunzeféieren. Dass et keen eenheetlecht Konzept fir all d’Strukture gëtt, hält hie fir wichteg, well net all Struktur déi nämmlecht Viraussetzungen huet.

Am Reportage begleede mer déi regional Agenten, déi iwwerpréiwen, wéi déi verschidde Strukturen hir Konzepter an d'Realitéit ëmsetzen a kucken, wéi d'Personal an d'Kanner d'Initiativ "staark Kanner" erliewen.