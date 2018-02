110'000 Kondomer hat e Sponsor am Olympeschen Duerf vun de Wanterspiller 2018 verdeelt, a si si schonn alleguer fort. 2'925 Athlete wunnen an deem Duerf.

Dat wieren iwwer 37 Kondomer op de Kapp...Lo kann een natierlech denken: "Déi hunn nawell en zolitte Verbrauch". Ma dacks huele sech d'Athleten déi Kondomer vun den olympesche Spiller och just als Souvenir mat heem.De Sponsor huet awer schonn ugekënnegt, nach emol nozeleeë mat de Kondomer. Ween also nach keng krut, oder der nach brauch, dee kritt nach emol eng Chance sech domat anzedecken.Kondomer sinn an Olympeschen Dierfer mëttlerweil e Klassiker. Bei de Summerspiller vu Rio goufen alles an allem 450'000 Kondomer un 10'500 Athlete verdeelt. Dat australescht Team hat souguer eege Kondomer matbruecht, bei deenen e Gleitgel an den Asaz koum, wat nach besser virum Zika-Virus sollt schützen.