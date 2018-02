Da ginn et wuel all Dag Spigelee, Omelett an haart gekachten Eeër? Dat norwegescht Olympia-Team huet no enger falscher Iwwersetzung ze vill Eeër bestallt.

© AFP

Amplaz vun 1.500 Eeër, wéi d'Käch vun der norwegescher Delegatioun et virgesinn haten, krute si 15.000 frësch Eeër geliwwert. Do hätt een nawell ganz domm aus der Wäsch gekuckt, sot de Stale Johansen, ee vun de Käch. Sou vill Eeër, et hätt guer net méi opgehal.







OL-leiren bestilte 1500 egg gjennom å oversette via Google Translate. Men det slo feil. 15.000 ble levert på døra. Vi ønsker lykke til og håper at de norske gullhåpene er glade – veldig glade – i egg: 😁 pic.twitter.com/qaWVpq1Xgy — Trønder-Avisa (@tronderavisa) February 3, 2018

Grond fir d'"Iwwerraschungs"-Eeër war en Iwwersetzungsfeeler mat Google Translate. Et war deemno eng Null ze vill op der Commande. D'Sportler hate Chance, amplaz sech musse Gedanken ze maachen, ob se lo tatsächlech moies, mëttes an owes "Norwegesch Omelett"*, Spigeleeër an haart oder lues gekachten eeër mussen iessen, konnten d'Käch déi ze grouss gerode Commande nees zeréckginn.Fir 15.000 Eeër ze verbrauchen, hätt Jidderee vun den 121 Membere vun der norwegescher Delegatioun während den 2 Woche Wanterspiller 124 Eeër missen iessen. Dat wier der 8 den Dag gewiescht.*Eng "Norwegesch Omelett" oder "Omelette Surprise" ass en Dessert aus Biscuitdeeg a Glace.