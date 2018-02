X

Et war ewell déi 50. Oplo vum Ëmzuch am Virfeld vu Vältesdag de 14. Februar.

De Motto war déi Kéier: "1 Halleft Joerhonnert FLOWER POWER: Vun der Mondlandung bis Space-Mining".

Blummen a Kusse goufen et de Freidegmoien ënnert anerem och fir d'éischte Kéier an déi nei RTL City um Kierchbierg. Weider Statioune vum Cortège am rouden Doppeldecker-Bus waren: d'Chambre d'Agriculture, de Bureau de la Chambre des Députés, de Conseil de Gouvernement, de Ministère de l'Agriculture, d'Chambre des Métiers an d'Fédération des Artisans an de Stater Gemengerot.

D'Bouqueten, déi nees eng Kéier d'Kreativitéit vun de Floristen ënnerstrach hunn, goufe vum Valentinchen a vum Valentin 2018 verdeelt. Valentinchen war dëst Joer d'Tamara Mottola an de Ben Struyf war de Valentin.

Den Ëmzuch gouf geleet vum Tom Bendels an dem Mike Meijas-Loconte vun de Jonkgäertner. Derbäi natierlech och de President vun der Federatioun, den Ernest Brandenburger, d'Vizepresidentin Conny Van de Sluis an den Éierepresident Niki Kirsch.







