E Mann, dee sech als Elefant verkleet hat, wollt an engem Casino Sue klauen. D'Caissière war awer net beandrockt an huet d'Rou behalen.

De verkleete Raiber ass um Widderstand vun der energescher Caissière echouéiert. De Mann ass, ouni eppes matgeholl ze hunn, geflücht, konnt awer wéinst senger extreemst opfälleger Tarnung séier vun der Police gefaasst ginn.De 44 Joer ale Mann war um Donneschdeg den Owend an de Spillcasino a senger Heemechtsstad St. Wendel gaangen an hat do d'Fra hannert der Keess opgefuerdert, him Suen ze ginn. Si war awer ganz onbeandrockt bliwwen an hat dat refuséiert.