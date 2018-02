Entweder gëtt et e Manktem u Kondomer oder et ginn ze vill Eeeër, dës Kéier gouf de Server gehackt an 2 falsch Staatschefen hunn d'Leit veräppelt.

© AFP

Während der Ouvertureszeremonie e Freideg de Mëtteg eiser Zäit gouf et eng Hackerattack op de Server vun den Organisateuren, deen doropshin op d'mannst bis an d'Nuecht net disponibel war. Verschidde Visiteure konnten hir Entréesticketen net printen. D'Hannergrënn sinn nach onkloer. Während der Zeremonie war am Stadion och plazeweis de Wifi ausgefall.Den Donald Trump, mat blonden Hoer, orangem Teint an enger rouder Kap, wou USA drop stoung an den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un waren e Freideg zesumme bei der Zeremonie ze gesinn. Net déi richteg, mä zwee Doubelen, déi, wéi et schéngt awer e puer Leit ugeschmiert kruten. Déi zwee hunn zesummen an d'Kamerae gewonk a sech gutt verstan. Selfi an Handshakes natierlech inclus.http://i.rtl.lu/afp/english/shared/spo/20180210/bd25c7711930b059ebb875cc03f2ec47f04ba033.jpgBis, jo bis se erausgehäit goufen, Wuel och en Deel vun der Inszenéierung.