© Facebook / Bischofsgrün im Fichtelgebirge‎

© Facebook / Bischofsgrün im Fichtelgebirge‎ © Facebook / Bischofsgrün im Fichtelgebirge‎ © Facebook / Bischofsgrün im Fichtelgebirge‎ © Facebook / Bischofsgrün im Fichtelgebirge‎ © Facebook / Bischofsgrün im Fichtelgebirge‎ « ZréckWeider »

Um 7 Auer Auer e Freideg de Moien hunn 10 Leit ugefaang, den XXL-Schnéimännchen ze bauen. 25 Camione Schnéi goufen dofir ugeliwwert vun engem Bierg an der Géigend. Dëst Joer wollt een och Äerm formen, ma de Schnéi war dofir vill ze haart. No 10 Stonnen war d'Figur fäerdeg a krut zum Schluss nach e 17 Meter laange Schal ëm den Hals gewéckelt, e Biesemsstill a rout Bake verpasst.De Jakob huet mat 12,15 Meter eng Rekordhéicht erreecht: Et ass den zweetgréisste Schnéimann vun de leschten 33 Joer. De Rekord läit bei 12,65 Meter, dat war am Joer 2015.Am Wanter virun 33 Joer hat de Schi-Lehrer Horst Heinrich déi geckeg Iddi vum risege Schnéimännchen, well op deem Dag d'Wieder därmoosse schlecht war fir Schi ze fueren. Mat e puer Kollegen huet hien dunn matten op der Maartplaz e grousse Schnéimann gebaut. Deemools hat de Jakob awer just eng Héicht vu knapp 3 Meter.Traditionell gëtt de Jakob ëmmer um Freideg viru Fuesméindeg, dem däitschen Rosenmontag, gebaut. Op deem Dag gëtt et nämlech nach eng aner Traditioun an déi nennt sech "Schneemannfest" Deemno ass den Numm do Programm. Bis zu 1.000 Leit zéien all Joer mat Fakelen, Musek a Knupperten duerch Bischofsgrün bis op d'Maartplaz. Ronderëm de risege Schnéimann gëtt dann eng grouss Fues-Party zesumme gefeiert mat Live-Musek an Open-Air-Disco. An dat Ganzt fänkt schonn um 15 Auer un, fir dass och déi klengsten Awunner matfeiere kënnen.De Jakob dierf och bis no Fuesent stoe bleiwen, dat heescht soubal d'Sonn oder Reen hien zum Schmelze bréngt.