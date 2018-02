E Freideg de Moien, nom Altweiber-Owend, ass en Onbekannten a senger bayrescher Tracht an e Restaurant zu Daun agebrach an huet sech do ausgedoen.

© Input Presse

De Mann hat am Restaurant nawell vill futti gemaach: Eng gliese Wand nieft enger Dier an eng Wandverkleedung goufen zerstéiert. Geklaut huet de Mann näischt, mä et kann een éischter dovun ausgoen, dass et dem "Fuesbok" ganz einfach ze kal war. Hien huet nämlech seng brong lieders Box, säi blo-wäiss karéiert Hiem, seng wäiss Knéistrëmp einfach mol ausgedoen an huet sech anescht ugedoen. Och säi Pak Zigarette huet de Mann leie gelooss.