X

Vill flott Boken hu sech der Jury vum Präismaskebal vun der US Reisdorf 47 am Centre Polyvalent gestallt a bis an de fréie Moie Party gemaach. Den DJ David, zesumme mam Käpt'n Ändä, dem Matrous K1000, dem Lisa an den Hüette Sharon a Susana hu wéi gewinnt Vollgas ginn an huet fir geckeg, .... pardon, Balla-Balla-Stëmmung gesuergt.