D'RTL Megafuesend huet och dëst Joer nees ganz vill Léit an de Süden gezunn. Nieft dem Karneval vun Venedeg, stoung e Samschdeg och de bekannte Clochard’s Bal um Programm. An dee war nees e Succès op ganzer Linn. Am Haaptzelt hunn d'Party Champs, de Ginta Fiesta Orchesta an de Käpt'n Ändä, de Matrous K1000, d'Lisa an d'Hüette Maria, Sharon a Susana fir Bommestëmmung gesuergt.De Loïc Juchem war op der Plaz an huet mat den Organisateuren an de gutt gelaunte Fuesboke geschwat.

Mega-Stëmmung op der RTL Megafuesend







Um Sonndeg geet, nieft dem Mini Clochard's Bal fir déi méi kleng Fuesgecken, och nach déi Dikrecher Kavalkade um 14.30 Auer am Nomëtteg lass.