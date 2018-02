X

Déi 39. Editioun vun der Dikrecher Kavalkad (11.02.2018) Um Sonndeg huet sech de Cortège vun der Kavalkad zu Dikrech nees a Beweegung gesat.

No engem Rekordchiffer zejoert vun 30.000 Visiteuren hat d'Wieder den Organisateuren dëst Joer e klenge Stréch duerch d'Rechnung gemaach.57 Gruppen hunn um Cortège deelgeholl, deen eng Längt vun 2 Kilometer hat an 6 Tonnen Séissegkeeten goufe verdeelt.Déi 1. Dikrecher Kavalkad war iwwregens 1870.Pünktlech um 14.30 Auer huet sech de Cortège an der Gilsdrefer-Strooss a Bewegung gesat.Eenzel Veräiner hunn och dëst Joer nees politesch Sujeten opgegraff. Dem Etienne Schneider säi "Space Mining", d'Schoulprojeten oder den neie Look vun eiser Police. Och den 3. Alter war vertrueden.