Nom Ree koum d'Sonn an dausende Boke waren an der Sauerstad ënnerwee an hunn duerno an der aler Seeërei Party gemaach mam Orchester Sound Express, mam Käpt'n Ändä, Matrous K1000, dem Lisa, den Hüette Sharon a Susana a mam DJ Al op der After-Cavalcade-Party.