© AFP

Lescht Joer war den Zuch wéinst de Wiederkonditiounen zu Düsseldorf ofgesot ginn, zu Köln huet en awer stattfonnt.

"Wir Kölner tanzen aus der Reihe" - dat ass de Motto ënnert deem d'"Jecken" dëst Joer zu Köln feieren.Pénktlech um 10 Auer huet den Zuch sech op den 8 Kilometer laange Wee duerch de Kölner Zentrum gemaach. Honnertdausend Jecke fëlle bei deem kale Wanterwieder d'Stroossen.D'"Rosenmontagszich" stellen all Joer den Héichpunkt vum Stroossekarneval an de rheinesche Karnevals- an Fastnachtsmetropolen duer. Zu Düsseldorf an zu Mainz ginn um Méinden erëm eng etlech Visiteuren erwaart. Zu Düsseldorf gëtt ënnert dem Motto "Jeck erst recht" gefeiert an zu Mainz heescht et dëst Joer "So wie der Mond die Nacht erhellt, strahlt Mainzer Fastnacht in die Welt".Während dem Evenement stinn déi vill Motivween am Virdergrond. Am Mëttelpunkt steet dëst Joer d'Sich no enger neier Bundesregierung, déi jo schonn zënter Méint am Gaang ass. Der Fantasie sinn dobäi keng Grenze gesat.D'Police ass an all de Stied mat grousse Patrullen am Asaz.