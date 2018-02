Mat vill Gefill huet dat jonkt Talent seng Interpretatioun vun "Ebloui Par La Nuit" vu "Zaz" virgedroen an awer, et huet eng Grimmel gefeelt, fir d'Jury ronderëm de Max Giesinger, Mark Forster an d'Nena zesumme mam Larissa z'iwwerzeegen. Beandrockt ware se dann awer vum Kilian a si hunn him un d'Häerz geluecht, d'nächst Joer ganz sécher nees matzemaachen an op kee Fall opzeginn.Bei engem Jury-Member huet de Kilian, wéi et schéngt, awer de richtegen Nerv getraff ze hunn. D'Nena huet hien nach während der Sendung gefrot, ob si seng Nummer kéint kréien. Déi bekannte Sängerin wéilt onbedéngt mat him a Kontakt bleiwen. War dem Kilian am Ufank d'Enttäuschung nach ofzegesinn, war hien duerno awer glécklech. Wie ka scho behaapten, d'Telefonsnummer mam Nena getosch ze hunn.