An Däitschland schwätze se vun der 5. Joereszäit an déi start all Joer traditionell den 11.11. Och bei eis am Land sinn d’Fuesboke zanter Januar sou richteg am Jumm, mä wéi ass et da mam Rescht vun der Welt? Wou gëtt nach iwwerall Fuesent gefeiert? A wou sinn déi gréissten a geckegst Kavalkaden?



Hei eng Top 10 vun de gréisste Kavalkaden:Vum 6. Januar u bis den 13. Februar gëtt an der Jazz-Héichbuerg de "Fetten Dënschdeg" gefeiert. Amplaz vu Kamelle gi vun de Fues-Weenercher awer déi sougenannte "Beans" geheit, fuerweg Ketten aus Glaspärelen.Agefouert gouf dës riseg Party vu kathouleschen Immigranten aus Frankräich am 17. Joerhonnert. De Stroossekarnaval zu New Orleans ass och net sou richteg dem Thema Fuesent ugepasst, et ass éischter eng Mëschung aus Jazz, Voodoo a Sex.De weltberühmte Karneval zu Venedeg, deen dëst Joer vum 27. Januar bis den 13. Februar gedauert huet, fänkt all Joer traditionell mam "Volo dell'Angelo" un, an dat an der Woch vum Äschermëttwoch. Ma schonn Deeg am Viraus ass de venezianesche Carnevale geprägt vun den exklusive Kostümer, kënschtleresche Masken, Gondelparaden a prestigiéise Maskebaler.D'Mënschen aus der ganzer Welt pilgeren all Joer an déi italienesch Hafestad, déi besonnesch an där Zäit aus allen Néite platzt. A wien net mat Zäiten en Zëmmer reservéiert, muss sech op astronomesch Zommen astellen.Et muss net onbedéngt Rio sinn, zu Teneriffa feiere se vum 7. bis den 18. Februar op d'mannst genee sou faarweg an ausgelooss. Déi sëllechen Ëmzichsweenercher mat de glamouréise Kostümer lackelen all Joer Dausende Visiteuren aus der ganzer Welt op d'Kanareninsel. De Carnaval de Tenerife huet säin Ursprong am 18. Joerhonnert a steet 2018 ënnert dem Motto "La Fantasia".Héichpunkte sinn d'Wiel vun der "Reina del Carnaval" direkt um éischten Dag, déi grouss Parad den 13. Februar an d'"Begriefnes vun der Sardinn" de 14. Februar, dat a Form vun engem Trauer-Ëmzuch um Äschermëttwoch.Vum 11.11 um 11.11 Auer hunn d'Hardcore-Narren hir Zäit, do steet an den 3 Karnevals-Zentren alles Kapp. Besonnesch fir d'Bewunner ronderëm de Rhein ass d'Liewensgefill vun der 5. Joereszäit, hirem Fasching, vun elementarer Bedeitung.Héichpunkte si virun allem d'Ëmzich op "Rosenmontag". Op de ville Weenercher gi mat Virléift d'Politiker an d'Pan geklaakt an et ginn tonneweis Kamellen an d'Leit geschoss. All Joer ginn zu Köln, Mainz an Düsseldorf ënner ëmmer méi héije Sécherheetsmossname Millioune Jecken an Narren erwaart. Op Äschermëttwoch ass et dann awer nees roueg."The Greatest Show on Earth" sou beschreiwen d'Awunner vun Trinidad an Tobago hir Fuesent vum 9. bis den 13. Februar. Bei tropeschen Temperaturen ëm 30 Grad kann een och bis an déi fréi Moiesstonne feieren. Besonnesch an der Haaptstad Port of Spain danzen déi Eenheemesch an hir vill Visiteuren zu Soca-Kläng, drénke Rum a bemole sech géigesäiteg mat Schokla, Bulli oder Ueleg. Sou sollen op d'mannst emol déi äusserlech Ënnerscheeder tëscht Aarm a Räich verwëscht ginn.Et gëtt natierlech kee méi berühmte Karneval wéi deen zu Rio. Vum 9. bis den 13. Februar präge Samba-Rhythmen, fantastesch Kostümer a Stroossepartye bis an déi fréi Moiesstonnen d'Fest um Zuckerhutt.Am Sambódromo, enger riseger Tribün aus Bëtong fir ronn 90.000 Spectateuren an der Avenue Marquês de Sapucaí, kënnen d'Leit fir e Präis tëscht 7 a 700 Euro d'Parad vun de Sambaschoule bewonneren. All Schoul huet 120 Minutten Zäit seng bis zu 5.000 Participanten ze presentéieren. Um Enn wielt eng Jury vu 40 Leit déi bescht Schoul. Dës Decisioun gëtt a ganz Brasilien live iwwerdroen.Och a Kolumbien versteet een et op Fuesent ze feieren, dat vum 10. bis den 13. Februar an der véiertgréisster Stad vum Land, der Milliounemetropol Barranquilla. Déi 3 Deeg am Norde vu Südamerika si wéinst senger kultureller Bedeitung och vun der Unesco als Weltkulturierwen unerkannt.Ma scho virum eigentlechen Héichpunkt un en Deeg virun Äschermëttwoch fänkt am Januar de Carnaval de Barranquilla mat ville faarwegen Stroossefester un. Eng 500 Folkloregruppe an iwwer eng Millioune Spectateuren maache mat, déi meescht dovu verkleed.Am Februar dominéiert zu Nice d'Faarf Giel, da bléien op der Côte d'Azur nämlech d'Mimosen. Vum 17. Februar bis den 3. Mäerz gëtt op der franséische Côte deemno hire Karneval gefeiert mat iwwer 400.000 Spectateuren, ronn 20 Ween, 20 Tonne Konfetti, Dausenden Dänzer a Museker an enger "Blumme-Schluecht".Fir déi prächteg Blumme-Ween awer ze gesinn, muss een Entrée bezuelen, de Käschtepunkt läit tëscht 5 a 26 Euro. Den Ofschloss mécht e grousst Freedefeier den 3. Mäerz.An der Schwäiz gëtt tëscht dem 19. bis den 21. Februar, net nëmme spéit, mä och nach ganz anescht Fuesent gefeiert. E Méindeg no Äschermëttwoch, wann an de meeschte Länner schonn alles eriwwer ass, ass um 4 Auer moies de Startschoss, de sougenannte "Morgestraich". Do gëtt an der ganzer Stad d'Beliichtung ausgemaach an d'"Cliquen" iwwerhuelen de Kommando.Mam "Ändstraich" ass de Spektakel donneschdes, also no 3 Deeg nees eriwwer. Bei dësem Karneval sinn ausser de Kanner an de Cliquen sämtlech aner Leit onmaskéiert.Ganz anescht feieren d'Briten, si feieren am Summer vum 25. bis den 27. August. Hir Fuesent huet deemno guer näischt mat eiser Faaschtenzäit ze dinn. De gréisste Stroossekarneval an Europa mat bis zu 1,5 Milliounen Visiteuren gëtt ëmmer um leschte Weekend am August gefeiert.D'Fest gouf 1959 als Protest géint rassistesch Iwwergrëff an d'Liewe geruff an ass besonnesch fir déi afrikanesch-karibesch Bevëlkerung wichteg. Deemools gouf de Notting Hill Carnival nach an enger Hal organiséiert, haut gëtt 3 Deeg laang op de Stroossen am Weste vu London gefeiert.