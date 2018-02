Dat huet dat dänescht Kinnekshaus um Mëttwoch an de fréie Moiesstonne matgedeelt.



Dem Prënz Henrik säi gesondheetlechen Zoustand hat sech an der Lescht dramatesch verschlechtert.

Den 83 Joer ale Mann vun der Kinnigin Margrethe II war Enn Januar an d'Spidol ageliwwert ginn, wou en mat engem guttaartegen Tumeur am lénke Longeflillek an enger Longenentzündung diagnostizéiert ginn ass. Zejoert war beim Däneschen Prënz och schonn Demenz diagnostizéiert ginn.De gebiertege Fransous, deen den 11. Juni 1934 bei Bordeaux gebuer gouf, ass 1967 mat der Krounprinzessin Margrethe II bestuet ginn.De Prënz Henrik, deen 2016 aus der Ëffentlechkeet zeréckgetrueden ass, huet oft iwwert seng Frustratioun geschwat, dass hien no der Kréinung vu senger Fra 1972 net zum Kinnek ernannt ginn ass a soumat Prënz bliwwen ass.2017 huet de Mann vun der Dänescher Kinnigin bekannt ginn, dass hien net wéilt nieft senger Fra an der kinneklecher Grueft begruewe ginn, well hien ni mat hir gläichgestallt gi wier. Domat brécht hien d'Traditioun, dass kinneklech Koppelen zesummen an der Roskilde Kathedral, westlech vu Kopenhagen, begruewe ginn.D'kinneklech Koppel hunn 2 Jongen, de Krounprënz Frederik an de Prënz Joachim. De Frederik hat seng Visitt bei den olympesche Wanterspiller a Südkorea ofgebrach, fir bei säi Papp zeréckzekommen.

De Prënz Henrik gëtt nächsten Dënschden am klenge Krees bäigesat.

Hie gëtt op eegene Wonsch verbrannt. D'Äsche ginn zur Hallschent am Mier verstreet a kommen zur Hallschent an e Schlass nërdlech vu Kopenhagen.