Stephanie Clifford © AFP

Den Affekot vum Trump, Michael D.Cohen

Gerüchter no soll den Trump virun 11 Joer eng Affär mam Stephanie Clifford gehat hunn. Dëst kéint him elo zum Verhängnes ginn. Säi laangjäregen Affekot Michael D. Cohen huet an enger Erklärung un d'"New York Times" geschriwwen, dass hien dem Clifford 130.000 Dollar ginn huet. Engem Bericht vum "Wall Street Journal" no vu virun zwou Wochen handelt et sech dobäi ëm e "Schweigegeld". Déi als "Stormy Daniels" bekannten Actrice soll deemno hier Affär mam Trump geheim halen, well dësen zu deem Zäitpunkt scho mam Melania bestuet war an hire Jong Barron schonn um Wee war.Et ass déi éischte Kéier, dass de Cohen bestätegt, dem Clifford Sue ginn ze hunn. Allerdéngs besteet dem Trump säin Affekot drop d'Sue selwer bezuelt ze hunn. "Weder d'Trump Organization (dem Donald Trump säi Firmekomplex) nach d'Trump-Campagne waren un der Transaktioun mam Clifford bedeelegt, nach wieren dem Cohen d'Sue vun engem vun deenen zwee direkt oder indirekt rembourséiert ginn." D'Bezuele wier rechtméisseg gewiescht a géing net aus dem Campagnendëppe vum deemolegen Presidentschaftskandidat Trump stamen.De Cohen huet sech net zu de Froe geäussert, firwat hien d'Suen bezuelt huet, ob den Trump dovu gewosst hätt an ob et an der Vergaangenheet esou ähnlech Geschichten, wou et drëm geet anere Leit Suen ze ginn, gi sinn. Den Affekot huet drop bestanen, dass et sech ëm e "private Virgank" géing handelen.Privaten Aussoe vum Stephanie Clifford no, solle si an den Trump sech 2006 um Rand vun engem Golfturnéier relativ no komm sinn. Zu dësem Zäitpunkt war den Immobilien-Milliardär schonn 1 Joer mat senger Fra Melania bestuet. De "Wall Street Journal" hat virun der Presidentschaftswal am November 2016 geschriwwen, dass d'Clifford mat dem US-Sender ABC a Gespréicher géing stoen iwwert eng méiglech Verëffentlechung vun hirer Geschicht.Doropshi soll de "Schweigedeal" tëschent dem Cohen an dem Clifford sengem Affekot ausgehandelt gi sinn. Dat huet de "Wall Street Journal" am Januar geschriwwen.No de Publikatiounen hunn d'US-Medien eng Distanz tëschent dem Trump an der First Lady wëlle festgestallt hunn.