Smoothien a Jusen (14.02.2018) Hautdesdaags ass d'Ernärung en Thema, dat ëmmer méi Opmierksamkeet op sech lénkt. Den néien Trend vu Smoothien oder "Juicing" gëtt hei erkläert.

D'Dieteticienne Céline Genson benotzt esou Gewürzer zwar och ganz gär an hirer Kichen, fir de Plate Goût a Faarf ze ginn. Si bezweifelt awer ganz staark, dass dës eleng zum Idealgewiicht féieren.De beschte Wee fir ofzehuelen, wier nach ëmmer dee vun engem gesonde Liewensstil an enger Ernärung mat Liewensmëttel, wou all Nährstoffer vertruede sinn, déi just e bësse manner Energie liwweren. Ideal wier do eng frësch Ernärung mat vill Uebst a Geméis. An dat am Beschten am Stéck. Do sinn all d'Nährstoffer a Fibren mat dran. Wann een Jus mat engem Extracteur mécht, huet ee guer keng Fibren dran. Et muss een awer wëssen, dass reng am Jus haaptsächlech Zockeren dra sinn an déi gi séier opgeholl. Deemno dauert d'Verdauung net laang, et huet een en Zockerpeak am Blutt, dorops kënnt en Insulinausstouss an deen Zocker gëtt erëm ewechgeholl an da kann et sinn, dass ee kuerz dono e groussen Honger ka kréien. De Contraire vun deem, wat een am Fong wëll.Besser wier et, do e Smoothie zouzebereeden. Ugesot ass zur Zäit awer éischter de sougenannten "Juicing".Raw Food a Jusen, fir de Kierper z'entlaaschten an ze heelen. Et misst ee just wëssen, wéi een dat richteg mécht. Beim Juicing soll ee virun allem op Geméis zréckgräifen. Déi ideal Mëschung léich bei 80% Geméis an 20% Uebst.