Dass e Kand während engem Vol kräischt, dat kënnt vir a nennt ee Pech, ma dass e Kand 8 Stonne laang dämonesch birelt, kann ee just Horror nennen.

Vun Däitschland an d'USA

Scho virum Start wier de Jong op de Sëtzer geturnt, hätt och do scho Kreesch gedoen. Zu allem Iwwel hätt dat negatiivt Verhalen iergendwann och op aner Kanner am Fliger ofgefierft, déi no e puer Stonnen ugefaangen hätte ronderëm ze lafen a fir nach méi Chaos ze suergen.