© AFP

Offiziell gemaach, hunn déi Zwee hir Trennung just, fir nach méi Spekulatiounen ze verhënneren, sou e Porte-Parole en Donneschdeg an enger offizieller Erklärung. D'Koppel hat sech schonn zanter Enn d'lescht Joer vuneneen an d'Decisioun wier a béider Averständnes gewiescht.



2008 haten d'Jennifer Aniston an den Justin Theroux sech bei den Dréiaarbechten zum Film "Tropic Thunder" kenne geléiert. 2011 koume si offiziell zesummen an am August 2015 war d'Hochzäit.



Fir de fréiere Star vun der Erfollegs-Serie "Friends" ass et schonn dat zweet Bestietnes, dat an d'Bréch geet. 2000 hat d'Jennifer Aniston dem Fraeschwarm Brad Pitt d'Jo-Wuert ginn. Si hu laang Zäit zu enge vun de glamouréisten Hollywood-Koppele gezielt, bis de Brad Pitt d'Angelina Jolie getraff huet. 2005 huet hie sech scheede gelooss fir mat senger neier Léift zesummen ze sinn, ma och déi Dram-Koppel huet sech 2016 getrennt.