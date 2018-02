© Elee Edee (Facebook)

De Feeler ass natierlech net, datt d'Gebai vun der Police an der Gendarmerie-Strooss ass, mä et feelt ganz einfach e Buschtaf um Schëld. Ob et sech hei ëm e Produktiounsfeeler handelt oder ob d'Aarbechten nach net ganz ofgeschloss sinn, kënne mir am Moment net soen.Ufanks war eis matgedeelt ginn, datt dëst Schëld zu Iechternach wier. E User huet eis awer drop opmierksam gemaach, datt dëst net de Fall kéint sinn, well et esou eng Strooss zu Iechternach net géif ginn. Dem Site vun der Police no gëtt et awer just ee Kommissariat, datt an enger "Rue de la Gendarmerie" läit, an dat ass zu Réiden un der Atert.