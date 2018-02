Dat ass den Albdram vun all Fra. Der Fransousin Gabriella Papadakis ass genee dat um Äis geschitt. D'Koppel ass professionell bliwwen an ass weidergefuer.

Déi éischte Kéier bei den olympesche Wanterspiller an dann dat. Während den éischte Sekonne vun der Kür vum Gabriella Papadakis a Guillaume Cizeron ass der Fransousin d'Kleed opgefuer."Mäi gréissten Albdram ass bei den olympesche Wanterspiller agetrueden. Dat huet mech ofgelenkt", dat huet d'Papadakis bereit. Mat Tréinen an den Aen war si trotz dem Malheur op der Pressekonferenz present."Et ass während den éischte Sekonne geschitt, ech hat keng Wiel, mir hu misse weidermaachen. Dat hu mer gemaach. Mir kënne houfreg op eis sinn, well mer capabel waren, trotzdeem eng super Performance ze bréngen", huet d'Äiskonschtleeferin erzielt."Nerven aus Stol" - dat waren d'Wierder vum Marie-France Dubreuil, eng vun hiren Trainerinnen.Dem Papadakis säi Partner konnt him d'Kleed awer erëm zoumaachen, an trotz dem Mëssgeschéck konnte si nach déi Zweet ginn a stinn an der Finall.