Zwou männlech Persounen hu sech relativ gestéiert gefillt an hu mat hirem Sëtznoper ugefaange mat streiden. Zwou Fraen, déi och an der nämmlechter Rei souzen, hunn och am Sträit matgewierkt.Wéi een d'Noutlandung hannert sech hat, ass d'Police mat Hënn u Bord komm an huet déi véier Persoune verhaft. Den "Täter" gouf net verhaft. Iwwerdeems huet d'Airline ee liewenslänglecht Fluchverbuet fir déi zwee Männer an déi zwou Fraen ausgesprach.D'Frae hunn awer géint dës Decisioun eng Plainte gemaach, well si, hiren Aussoen no, net an de Sträit verwéckelt waren, ma just duerch Zoufall an der selwechter Rei souzen.