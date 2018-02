No den USA, England, Frankräich an Däitschland heescht et elo och am Grand Duché: "Mir hunn 100 Leit gefrot!"

Famillenduell - De Making Of (19.02.2018) Wéi gesäit et hannert de Kulisse vun der Show aus?

Wochelaang sinn d’Virbereedungen op Héichtoure gelaf, an e Méindeg den Owend um 18h30 Auer war et endlech sou wäit: den éischte Lëtzebuerger Famillenduell ass iwwer d’Antenn gelaf! D’Famillen Bernard a Santomauro haten déi Éier, fir bei der Première dobäi ze sinn, ma si si bei wäitem net déi eenzeg, déi sech ugemellt haten, fir matzemaachen! Iwwer 180 Famillen wollten dobäi sinn, wann et heescht: Mir hunn 100 Leit gefrot.

Nom Casting, dem Studio-Opbau an den technesche Prouwe sinn an der Fuesvakanz déi éischt Emissiounen opgeholl ginn. Net nëmmen fir d’Kandidaten eng aussergewéinlech Situatioun: och fir eis Equippen ass et eng nei Erausfuerderung, fir eng deeglech Quiz-Sendung ze produzéieren. Virun allem den techneschen Aspekt spillt eng kruzial Roll. “Spieletechnik” gëtt dee System genannt, deen am Hannergrond d’Spill bedreift an dofir suergt, dass déi richteg Téin an Äntwerten ageblent ginn. Am Verglach mat groussen auslännesche Produktioune misst déi lëtzebuergesch Versioun vum Famillenduell sech net verstoppen, seet d’Produzentin Viviane Conter. Si ass et och ënner anerem, déi sech d’Froe fir d’Spill ausgeduecht huet.

Presentéiert gëtt déi nei Sendung vum Dan Spogen, deen och de Magazin an de “Live! Planet People” moderéiert. Am Géigesaz zum Magazin, misst hien beim Famillenduell séier a spontan op d’Kandidate reagéiere kënnen. Et wéisst een ni, wat kënnt, an dat mécht et natierlech ëmsou méi spannent.