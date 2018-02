© AFP

Déi betraffe Mamm



All Joer kommen 1 bis 2 Puppelcher an d’Urgence, well se gerëselt gi sinn. D’Konsequenze sinn an de meeschte Fäll ganz uerg a kënnen och bis zum Doud vum Kand féieren. Dofir huet d’Associatioun Alupse déi lescht zwee Méint mat der Campagne "Ne jamais secouer un bébé" op d’Gefore vum Rësele sensibiliséiert.D'Vidosava Kuzmic huet mat Experten a Betraffene geschwat, ënnert anerem mat enger jonker Mamm, där hiert Kand mat 9 Woche gerëselt ginn ass - net vun hir selwer. D'Kand huet elo 4 Joer an ass schwéier behënnert, 80 % vum Gehir gouf beschiedegt.

Den Dr. Seligmann



Ier d'Situatioun eskaléiert, kënne sech iwwerfuerdert Elteren Hëllef froen, entweder beim Kannerdokter, der Maternité oder och beim Service National des Urgences Pédiatriques. Och d’Associatioun Alupse betreit Familljen a mécht Präventiounsaarbecht an deem Beräich, seet de President Dr. Seligmann.