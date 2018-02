© AFP

still love you tho snap ... my first love — Kylie Jenner (@KylieJenner) February 21, 2018

D'Hallefschwëster vum Kim Kardashian hat op Twitter matgedeelt, dass si no engem Update net méi op Snapchat kéim a géif dann elo ophalen, d'App ze benotzen. Knapps war deen Tweet online, scho sinn d'Snap-Aktien am Keller gelant. Ëm bal 6% ass d'Aktie agesackt, wat op der Bourse e Wäert vun ëmmerhin 1,7 Milliarden Dollar ausmécht.D'Kylie Jenner huet eleng op Twitter 24,5 Milliounen Follower an deen Tweet gouf iwwer 55.000 Mol gedeelt an iwwer 300.000 geliked.Wiem de Crash vun de Snap-Aktien näischt wäert ausmaachen, ass dem Evan Spiegel. Nodeems Snapchat op d'Bourse gaang ass, huet de Snap-Chef 638 Milliounen Dollar verdéngt.D'Kylie Jenner huet iwwregens och nach reagéiert an, an engem aneren Tweet geschriwwen: "Ech hunn dech nach ëmmer gär, Snap ... meng éischt Léift".