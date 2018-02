X

Och bei äiskalen Temperaturen, war et Samschdeg den Owend op der Musel nees e bësse méi hëtzeg. An der Kellerei zu Gréiwemaacher huet de Frou-Frou nees fir beschte Laun gesuergt. An der Hal war et d'Band "Wallstreet" mat hiren Hits aus den 80er an 90er, déi musikalesch Stëmmung gemaach hunn am Discozelt hunn d'Djen vun den East Coast Devils de Leit agehëtzt.



Et ass e Bal mat Traditioun. 1976 gouf de Frou-Frou fir d'éischt organiséiert an ass zanterhier net méi ewech ze denken. All Joer organiséiert den Tennis Club Gréiwemaacher dëse Mega-Event op der Musel um Enn vun der Fuesent.



Gouf sech an de Joere virdrun nach verkleet, sou ass dës Traditioun awer mat der Zäit ëmmer méi verschwonn, gefeiert gëtt dofir awer net manner. Aus dem ganze Land, an iwwert d'Grenzen ewech, ass de Frou-Frou mëttlerweil bekannt a suergt fir ausverkaaften Ticketen.