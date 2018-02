Zu Munneref am Casino 2000 gouf dat Chinesescht Neit Joer gefeiert.

Life&Style: Am meeschte gelies

X

© Petz Flammang

© Petz Flammang

Invitéiert haten d'Sinolux Schengen Culture Communications A.S.B.L., d'Konfuzius-Institut vun der Universität Trier, de Centre de Langue et de Culture Chinoises du Luxembourg, d'Chambre de Commerce du Grand-Duché Luxembourg an d'Chambre de Commerce Chine-Luxembourg (CHINALUX).D'Soirée war de Sonndeg, 25. Februar am casino a stoung ënnert dem Patronage vun der Gemeng.