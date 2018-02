© Instagram / guskenworthy

New Olympics. Same me. Une publication partagée par gus kenworthy (@guskenworthy) le 23 Févr. 2018 à 4 :36 PST

De Gus Kenworthy ass net nëmmen en erfollegräiche Wantersportler, hien huet och en Häerz fir Déieren. De 27 Joer alen Amerikaner huet nämlech 90 Hënn virum sécheren Doud gerett.A Korea ginn et Farmen, déi Hënn ziichten, fir als Delikatess am Kachdëppen ze landen. D'Déiere liewen ënner erbäermleche Konditiounen, sinn ënnererniert an erliewen eng immens qualvoll Hiriichtung, sou beschreift de Gus d'Zoustänn an esou Famen op senger Instagram-Säit. Wat a Westeuropa ondenkbar ass, ass a Korea Normalitéit. De Schi-Sportler huet bei enger Rettungsaktioun d'Hënn vun enger Farm virum Kachdëppe gerett.Hie stellt a sengem Post och kloer, dass d'Mënschen a Korea keng westlech Idealer kennen an een hinnen déi och net sollt opzwéngen, et wier just d'Aart a Weis, wéi d'Déiere behandelt ginn, déi net human wier. Et wier e Liewen a Qual an Tortur fir d'Hënn.Bei der Rettungsaktioun, nom Ofschloss vun den Olympesche Wanterspiller 2018, huet de Gus a säi Liewenspartner Matthew Wilkas, mat Hëllef vun der Associatioun "Humane Society International" de Proprietaire vun esou enger Hondsfarm iwwerzeegt kritt seng Hënn fräizeloossen. Déi 90 Muppen, déi gerett goufen, sollen elo an d'USA an a Kanada bruecht ginn, opgepäppelt an duerno vermëttelt ginn.An eng Muppendamm huet sech de Sportler awer besonnesch verkuckt. D'Beemo, wéi de Welpe gedeeft ginn ass, soll no den Impfungen an d'USA geflu ginn an an Zukunft bei him bleiwen.

Nach eng léif Geschicht ëm de Sportler

Onméiglech ass et net, mä et ass rar, dass e Profisportler sech out homosexuell ze sinn. De Schratt un d'Ëffentlechkeet hat de Gus 2015 gemaach, dat während engem Interview mat engem Journalist am Kader vun den Olympesche Wanterspiller zu Sotchi. Un deem Moien, wou den Artikel dunn endlech verëffenbtlecht ginn ass, huet de Sportler kuerz virdrun op de sozialen Netzwierker annoncéiert: "Haut ass den éischten Dag vum Rescht vu mengem Liewen".Den éischte US-Olympia-Star, dee sech geout huet, ass hien net, mä dofir deen éischten aus dem Schi- a Snowboardberäich. Do besteet zanterhier de Klischee, dass ee fir dee Sport zu de coolen an haarde Personnage muss zielen.Ma anescht wéi ee vläicht menge kéint, dass en Outing am Profisport quasi eng Selbstmorderklärung wier, war et am Gus sengem Fall absolut de Contraire. Kollegen hu sech souguer entschëllegt, wéinst eventuelle fréiere Witzer géint Schwuler. Bei senger éischter Competitioun direkt nom Artikel gouf de Freestyler souguer vum Public mat Reeboufändele begréisst.Och seng Sponseren hunn hien net am Stach gelooss, och hei war et de Contraire. De Gus Kenworthy ass souguer nach méi gefrot wéi virdrun a verstoppe muss hie sech net!Ganz komplexfräi ass et dann awer net. Fir dem US-Vizepresident Pence d'Hand ze rëselen, deen als Vertrieder zu Pyeongchang war, domat huet den Olympionik e grousse Problem. Hie refuséiert dem Pence oder deem sengem Chef, respektiv dem US-President Trump ze begéinen, dat heescht Leit, déi sech kloer géint Homosexueller ausschwätzen. Besonnesch den US-Vizepresident huet eng laang Virgeschicht als Lobbyist géint d'Homosexuellerechter. Hien hat Schwulsinn souguer eng Kéier als therapéierbar Krankheet titeléiert.