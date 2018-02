Dëst Joer steet erëm eng Futtball-Weltmeeschterschaft um Programm. An deene Jore gëtt extra vill Béier produzéiert an och consomméiert.

Ma et sinn awer laang net méi nëmmen déi albekannte Marken gefrot. Vill nei, kleng Brauereie maachen der Industrie Konkurrenz, dat och hei am Land. A Mikrobrauereie gëtt artisanale Béier produzéiert, sougenannte „craft beer“.

A Clausen gëtt et souguer e speziellt Geschäft, wou et artisanale Béier gëtt. An och ëmmer méi Caféen huele kleng Béierzorten an hire Sortiment op. Besonnesch sinn hei déi speziell kreativ Etiketten, déi Faarf an de Béier-Rayon bréngen. Och vum Goût hier gëtt et hei natierlech Ënnerscheeder an eng grouss Variatioun.

Wéi et hei zu Lëtzebuerg an enger Mikrobrauerei ausgesäit a wéi ee Choix u Craft Beer een hei am Land fënnt, gesitt der hei am Video-Reportage.