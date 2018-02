Documentaire iwwer den 1. schwaarze Lëtzebuerger (27.02.2018) Ganzer 7 Joer huet de Realisateur Fränz Hausemer gebraucht, bis säi Film fäerdeg war. En Documentaire iwwer de Jacques Leurs, den 1. schwaarze Lëtzebuerger

„De Schwaarze Mann – un noir parmi nous“ ass net nëmmen en Documentaire iwwert deen éischte schwaarze Lëtzebuerger. Et ass virop d’Geschicht vun enger grousser Léift.Sou schwäermt d’Witfra Léonie Leurs nach haut vun hirem Mann Jacques. Haut ass Madame Leurs 100 Joer al. De Fränz Hausemer wollt ufanks am Fong méi iwwer hier laang Liewensgeschicht gewuer ginn.De Jacques Leurs ass d’Kand vun enger Kongolesin an engem Lëtzebuerger, deen am Belsch-Kongo fir eng Compagnie geschafft huet. Säi Papp bréngt hien 1912 op Lëtzebuerg a verléisst hien, hie geet nees zréck an d’Kolonie.Trotz der ënnerschiddlecher Hautfaarf, de Jacques Leurs integréiert sech. An engem Schwammclub léiert hien d’Léonie, seng spéider Fra kennen.De Jacques huet e gudde Ruff a mécht och bei der Eisebunn Karriär.Allerdéngs kommen, am vun de Nationalsozialiste besate Lëtzebuerg, schwéier Zäiten op d’Koppel duer, mä och déi iwwerstoen si.1947 gëtt de Jacques Leurs den alleréischte Sekretär vum nei gegrënnten CFL-Verwalrungsrot, setzt sech fir d’Gewerkschaften an Afrika an, gëtt Gemengeconseiller an der Stad a stellt sech fir d’Chamberwahlen op. Eng impressionnant Karriär, net nëmme fir deen éischte schwaarze Lëtzebuerger, fannen och d'Lycéesschüler, deenen den Documentaire am Kader vum Luxfilmfest gewise gouf.Méi Toleranz, dat zéien dës Schülerinnen aus dem Jacques Leurs senger Geschicht. Mä de Realisateur wëll bewosst jidderengem d’Fräiheet fir seng eegen Interpretatioun loossen.Sou behält d’Léonie Leurs hire Mann an Erënnerung. „De Schwaarze Mann – un noir parmi nous“ ass en Documentaire iwwer eng grouss Léift, Politik a Gewerkschaften, d’Roll vu Lëtzebuerger an afrikanesche Kolonien a virun allem d’Schicksal vun engem Mann, dee sech net eleng duerch seng Hautfaarf definéiert huet.