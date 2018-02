Dat huet déi amerikanesch Walt Disney Company en Dënschdeg annoncéiert.D'Investitioune solle sech iwwer e puer Joer zéien an ënnert anerem an nei Themeberäicher fir de Fräizäitpark ëstlech vu Paräis fléissen: fir d'Filmhelde vu Marvel, fir d'Schnéikinnigin a fir d'Star-Wars-Serie.Vun 2021 u soll ëmgebaut ginn, esou de Chef Bob Iger no enger Entrevue mam franséische President Emmanuel Macron.Zanter senger Ouverture 1992 ware scho méi wéi 320 Millioune Visiteuren am Disneyland Paräis. Zu der Anlag gehéieren och Hotellen an zwee Konferenzzentren.