An engem Interview mat der US-Zäitschrëft huet d'Barbra Streisand verroden, dass si hiren Hond 2 Mol klone gelooss huet. Ier dësen d'lescht Joer gestuerwen ass, hätt de 75 Joer ale Star Zellen aus der Schnëss am dem Bauch huele gelooss. Weider Detailer huet si awer net verzielt.



Déi 2 Klone vum Coton de Tuléar - sou den Numm vun der Rass - heesche Miss Violet a Miss Scarlett. Fir déi 2 wäiss Muppen auserneenzehalen, deet d'Sängerin an Actrice hinnen e mofen, respektiv roude Mäntelchen un.



Zu der Muppe-Famill gehéieren awer och nach d'Miss Fanny, aus engem anere Worf.