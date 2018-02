0:1 zu Bremen, en direkte Konkurrent an e "6-Punkte-Spill", verluerAktuell Plaz 177 Punkte Retard op d'Relegatioun, 8 Punkten op eng Net-OfstigsplazAm Ganze just 17 Punkten a 24 Spilldeeg gesammeltNach just 10 Spilldeeg, bis zum Schluss vun der SaisonDat sinn déi aktuell Zuelen a Statistike vum Hamburger Sportverein. Domadder steet de Bundesliga-Dino, wéi den HSV nach gäre genannt gëtt, esou no um Ofstig, wéi nach ni an der Geschicht vun der Bundesliga. Zanter datt d'Liga gegrënnt gouf, huet den HSV ëmmer an dëser Klass gespillt.Vill Membere vum Veräi maache sech dowéinst grouss Suergen ëm hiren HSV. Dem Timo Sievert ass elo no der Néierlag am 108. Nordderby, engem wichtege Match géint en direkte Konkurrent, de Kolli geplatzt. Hie geet op d'Éier vun de Spiller lass, deenen hir Schold et wier, datt den HSV eng éischte Kéier aus der Bundesliga misst ofsteigen. Wann hien esou géif schaffen, wéi si géife spillen, wier hie säin Job scho laang lass.Iwwer fënnef Minutte laang reegt "Der Sievi" sech iwwert d'Spiller vum HSV op. Mir wëllen hei och net weider an den Detail goen, mä iech einfach proposéieren, et selwer ze lauschteren...