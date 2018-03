82 Joer al "Turn-Joffer" mécht Bëbee-Turnen (28.02.2018) Mat 82 Joer nach schwamme goen, Vëlo fueren, Nordic Walking a Yoga maachen. A souguer Taekwondo.

Majo dach! De Beweis fënnt een zu Stengefort an der Turnhal. Do hu mer eng Damm kenne geléiert, déi mat hiren 82 Joer nach "richteg gutt" a Form ass. Si mécht awer net just selwer vill Sport. Mä hält och nach regelméisseg Couren. Am Bëbee-Turne gëtt si hir Freed un der Beweegung un déi ganz Kleng weider. Eng sportpassionéiert Fra, déi trotz hirem Alter net kleng ze kréien ass.