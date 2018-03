X

"Zëmmer ze verlounen” heescht déi nei Serie mat ënner anerem dem Tommy Schlesser an dem Hana Sofia Lopes an den Haaptrollen. En Deel vum Cast kennt een och schonn aus der Sitcom "Comeback". 12 Episode ginn et am Ganzen, déi vu Januar bis Mäerz am Filmland zu Keelen gedréint gi sinn.





Nei Sitcome op RTL Télé: Zëmmer ze verlounen (01.03.2018) No der Rentrée am September gëtt ëmmer um Dënschdegowend um 20.00 Auer eng nei Sitcom op RTL Télé diffuséiert.

Bei "Zëmmer ze verlounen" geet et ëm de Max, e jonke Schauspiller bei deem sou munches schif leeft am Liewen. Obwuel en Talent huet, kritt en einfach keng Rollen a gëtt direkt um Ufank vun der Serie och nach vu senger Fra sëtze gelooss. Alleng kritt en déi grouss, deier Wunneng net finanzéiert – also muss de Max en Zëmmer verlounen! An all Episod léiert hien een neie Sous-Locataire kennen an erlieft déi eng oder aner skurril Situatioun. Eppes wat den Tommy Schlesser esou net kennt. Hien hätt nach ni an enger WG gelieft a bezweiwelt, dass dat eppes fir hie wier. Hie bräicht säi Fräiraum an eng Plaz, wou e sech zréckzéie kann. Als Schauspiller e Schauspiller ze spillen, wier par conter flott. Esou kéint en och emol aner Rollen ausprobéieren, wéi zum Beispill den Hamlet, deen hien als "Max" an enger Zeen spillt.

D’Iddi fir d’Sitcom kënnt vum Lëtzebuerger Réalisateur Marco Serafini. Jorelaang huet hien am Ausland geschafft, virun allem an Däitschland an an Italien. D’Konzept fir "Zëmmer ze verlounen" louch schonn zanter 15 Joer am Tirang, seet den Marco Serafini. Elo wier de richtege Moment komm, fir et auszepaken an ze realiséieren, mam Zil d’Leit dobaussen ze ënnerhalen. D’Sitcom wier zwar gutt duerch duecht, mee net intellektuell. Et wéilt ee mat gudde jonke Schauspiller e méiglechst grousse Publikum uschwätzen.