No engem gelongenen éischte Weekend zu Lamadeleine, geet d'KaGePe-Kapesëtzung an eng weider Ronn, nees mat vollem Haus a mega Stëmmung.

Hu sech och dës Kéier nees deen een oder anere Politiker ënnert de sëlleche Fuesgecke am Centre de Loisirs zu Lamadeleine verstoppt?Och déi 3. Kapesëtzung vum KaGePe e Freideg war nees e Succès op der ganzer Linn. Am Centre de Loisirs zu Lamadelaine hat sech och nees vill Prominenz ënnert déi vill flott Boke gemëscht an et gouf sech herrlech ameséiert mat allen Acteuren a mam Käpt'n, dem Matrous, dem Lisa an den Hüette Maria a Susana.