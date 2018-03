X

Yeves Cruchten a Simone Asselborn-Bintz vun der LSAP © Petz Flammang

"4mal ist göttlich" - an esou war et dann och! Déi 4. Kapesetzung vum KaGePe e Samschdeg, 3. Mäerz 2018 war eng vun deene Beschten. De Centre de Loisirs zu Lamadelaine war voller flotter Boken an et war och nees vill Prominenz um Rendez-Vous. Déi hu mat allen Acteuren a mam Käpt'n, dem Matrous, dem Lisa an den Hüette Maria a Susana fir Bommestëmmung gesuergt.