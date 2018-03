E Sonndeg war et nees esouwäit. D'Stroosse vun der Minettemetropole Esch waren an den Hänn vun de Fuesgecken.

Escher Kavalkad 2018 (04.03.2018) Eng 1.500 Leit sinn dëst Joer mat duerch Esch gezunn, dorënner zéng reng Foussgruppen, sechs Museken a 46 Ween.

No Dikrech, Käl a Schëffleng hate sech d’Fuesgecken dëse Sonndeg Rendez-Vous zu Esch ginn. Am Kader vun der Escher Fuesent sinn d'Veräiner an Organisatiounen verkleed duerch d’Stroosse vun der Minettemetropole getrëppelt, hu Kamellen, Popcorn a Gadgete verdeelt a virun allem gutt Stëmmung verbreet.