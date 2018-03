© AFP

De jonke Mann vu Bangladesch hat sech kuerz nom Start an der malaysescher Haaptstad Kuala Lumpur ausgedoen an huet ugefaange sech Pornoen op sengem Laptop unzekucken. Duerno schéngt de Student wuel an der richteger Stëmmung gewiescht ze sinn an ass e Schratt méi wäit gaang. Hien huet d'Stewardessen u Bord belästegt.



Op Wonsch vum Fluchpersonal huet sech de Mann zwar nees ugedoen, huet duerno awer probéiert eng Fluchbegleederin ze ëmäermelen. Wéi en dunn awer zeréckgewise gouf, ass hien aggressiv ginn an huet eng vun de Fraen attackéiert.



De Mann konnt duerch dat couragéiert Agräife vun e puer Passagéier zesumme mam Fluchpersonal iwwerwältegt ginn. Hie krut seng Hänn fir de Rescht mat engem Duch zesummegebonnen. No der Landung zu Dhaka huet d'Police hien an empfaang geholl, hie gouf festgeholl.