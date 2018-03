Wéi entwërft een den neie Police-Logo? (06.03.2018) "D’Police grand-ducale kritt en neie Logo!" Dëst war eng Noriicht, déi fir vill Opreegung zu Lëtzebuerg gesuergt huet.

Et gouf vill driwwer diskutéiert, spekuléiert, verschiddener hu sech och driwwer geiergert an anerer hunn de Geck op de sozialen Netzwierker driwwer gemaach.



Firwat kascht dëse Rebranding 825.000 Euroen? Ee Budget, deen awer net vum Police-Budget ofgeet.



Wien huet deen neie Logo entworf ? Op wat gouf alles opgepasst an u wat muss een alles denken?







Vun der Kravattespéngel bis zur Uniform ouni déi 200 Autoen, 60 Motorrieder an ëm déi 70 Emblèmer virun de Commissariater ze vergiessen. Och de Slogan huet geännert, grad esou ewéi den Numm aus "Police" gëtt “Police Lëtzebuerg". Weider heescht et: "Zesumme fir iech", esou soll dëst eng Verankerung vun der Police an onser Gesellschaft sinn.

RTL geet d’Firma “Quattro” besichen, déi deen neien Logo entworf huet, einfach wier et net gewiescht, inspiréiert gouf sech u sämtleche Police-Logoen, déi et weltwäit scho ginn.