X

Fir d'Leit dorop anzestëmmen - a se drun ze erënneren, eng Bretzel ze bestellen oder e Sonndeg ze kafen - huet d'Federatioun vun de Lëtzebuerger Bäcker-Pâtissiere schonn e kleng Bretzelëmzuch gemaach a war en Dënschdeg de Mëtteg och an der RTL-City um Kierchbierg, wou ënnert anerem de CEO vun RTL Lëtzebuerg, Christophe Goossens, eng Bretzel vun der Bretzelkinnigin Deborah iwwerreecht krut.De Bretzelssonndeg, och Sonndeg vun Halleffaaschte genannt, ass e Lëtzebuerger Brauch fir Verléifter. E besteet doranner, datt de Mann senger Auserwielten eng Bretzel schenkt. D'Fra, wa si de Mann och gär huet, revanchéiert sech dofir op Ouschtersonndeg mat engem Schockelasouschteree. A wann net? Da kritt de Mann de Kuerf. Vun dohier och den Ausdrock, engem e Kuerf ginn oder de Kuerf kréien.Nëmmen an engem Schaltjoer ass et ëmgedréint: Da kritt de Mann d'Bretzel an d'Fra kritt d'Ouschteree!De Lëtzebuerger Brauch gëtt awer och bei bestuete Koppelen nach ausgefouert. Bis an d'Mëtt vum 20. Joerhonnert war de Brauch virun allem an den Dierfer bei der Musel a Sauer verbreet, gëtt mëttlerweil awer iwwerall am Land ugewannt. A wärend se am Land vun enger Bretzel schwätzen, heescht dat op de Musel Bratzel ...Zu Waasserbëlleg gëtt et zum Beispill d'Bëllia Bratzelgecken, déi um Samschdeg vun Halleffaaschten (also dëse Samschdeg) eng Nuetskavalkad organiséieren. Um Sonndeg sinn dann och nach déi traditionell Kavalkaden zu Réimech an zu Péiteng.Fréier gouf et zu Lëtzebuerg och nach en anere Brauch. Eng Koppel, déi sech am Laf vum Joer virdru bestuet hat, huet all deenen, déi bei der Hochzäitsfeier e Stéck vun der Braut hirer Jarretière erwëscht haten, op dësem Dag Faaschtebounen (Bretzelen) huet misse schenken ...