Portrait Kevin Beukeboom (06.03.2018) De jonke Mann vu Veianen huet entscheet fir Schmatt ze ginn an huet dofir Ausbildungen a Frankräich an an Indien gemaach.

Een vun den Aspekter vun dëser Ausbildung, déi ganz op Transmissioun baséiert ass et no den éischten 2 Joer, ganzer 4 Joer vun Platz zu Platz ze reesen an do jeeweils ee Joer ze schaffen an am leschte Joer mécht een dann säi Chef d’Oeuvre.Fir de Kevin huet dat bedeit, datt hien op Mulhouse, op Bordeaux mä och an Indien gereest ass, fir do ze schaffen. An Indien huet hien esou zum Beispill net nëmmen nei Technike geleiert, mä och, wéi ee sech säi eegene Vëlo fabrizéiert. An mat deem ass hien dann och zréck an Europa gefuer.Elo ass de jonke Schmatt drop an drun, fir seng Leier hei zu Lëtzebuerg ofzeschléissen. D’Sarah Cattani huet hien zu Veianen getraff.