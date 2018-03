Wee mécht de beschte Calvados Cocktail? (07.03.2018) RTL Participatioun bei engem internationale Barkeeper-Concours an der Normandie.

D’ALB, d’Associatioun vun de Barmänner zu Lëtzebuerg, hëlt reegelméisseg un internationale Concoursen deel, fir sech mat de Bartender aus dem Ausland ze moossen. Sou och an zwou Wochen erëm bei der „Trophée internationale Nouvelle Vogue“ zu Caen an der Normandie. An déi Kéier kréien se do och Verstäerkung vun RTL. Bei esou Concoursen gëtt et nämlech och eng Kategorie fir Journalisten, an där des Kéier Lëtzebuerg vum Sandie Lahure vertruede gëtt. Mir weisen iech d’Biller vum 1. Training am BarBar zu Éileng.