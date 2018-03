Eelste Fläschepost vun der Welt fonnt (07.03.2018) An Australien gouf dëse Fund aus dem Joer 1886 elo an engem Musée ausgestallt.

D'Tonya Illman an Australien huet se opgeraf an et huet sech erausgestallt, dass do dran den eelste Message war, dee jee an enger Fläschepost fond gouf. Elo ass dat gutt Stéck Deel vun der Ausstellung am Western Australian Museum. No ville Recherchen ass dann och nach erausfonnt ginn, firwat a vun weem dës Fläsch 1886 an d'Mir gehait gouf.132 Joer laang war dës Fläsch also ënnerwee. En Dënschdeg du koum se an hirer virleefeger Heemecht, dem Western Australia Museum un. Fonnt gouf d'Fläsch am Januar, fir genee ze sinn an den Dünen nërdlech vun der Insel Wedge, eng 180 Kilometer am Norde vu Perth. Nodeem Tonya Illman de Message erausgehol hat, huet si en direkt an e Musée ginn, fir erauszefannen, ob dëst Schrëftstéck echt wier.De Bréif bannendran war datéiert op den 12. Juni 1886 a koum vun engem däitschen Schëff mam Numm “Paula”. De Kapitän Diekmann hat de Message geschriwwen an an d'Mier gehäit. Dat ganzt hat hien och an d'Logbuch vum Schëff agedroen. Mat dësem Experiment, dat koum no Recherche vum Musée eraus, wollt déi däitsch "Seewarte" d'Mieresstréimung moossen.