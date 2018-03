Ënnert den ausgezeechente wäisse Wäiner waren och ee Stréiwäin an een Äiswäis.Iwwer Goldmedaile freeë konnte sech Domaine Viticole Kohll-Leuck a Cep d'or, Sëlwermedaile gounge un Domaine Henri Ruppert (4), Société Coopérative Domaines Vinsmoselle (2), Domaine Viticole Kohll-Leuck (2), Domaine Viticole Beck-Frank (1) a Schlink Domaine Viticole (1).Zu Paräis hunn eng 130 Wäinexperten eng 3.000 Wäiner blann geschmaacht.2 Mol Gold:2016 Blanc - LuxembourgOrProducteur : Domaine Viticole Kohll-Leuck2016 Blanc - LuxembourgOrProducteur : Cep d'or10 Mol Sëlwer:Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Viticole Beck-Frank2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Henri Ruppert2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Henri Ruppert2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Henri Ruppert2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Henri Ruppert2015 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Schlink Domaine Viticole2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Société Coopérative Domaines Vinsmoselle2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Société Coopérative Domaines Vinsmoselle2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Viticole Kohll-Leuck2016 Blanc - LuxembourgArgentProducteur : Domaine Viticole Kohll-LeuckCommuniqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs

Paris, la ville de l'amour – et de l'amour du vin. Depuis 24 ans, les «Œnologues de France» invitent chaque année environ 130 experts de vin à Paris pour participer à la dégustation de plus de 3.000 vins du monde entier au «Concours Vinalies Internationales». Dans le cadre d'une dégustation à l'aveugle, l'accent est exclusivement mis sur la qualité des vins, le pays d'origine du vin, la région viticole et les grands noms des châteaux ou vignerons restent inconnus pour les membres du jury. Et bien que la Moselle luxembourgeoise, avec ses 1.300 ha de vignes comparés aux plus grands pays internationaux de la scène viticole, peut être perçu à une goutte d'eau dans la mer, les vins et crémants des vignerons luxembourgeois ont su s'imposer avec 10 médailles d'argent et 2 médailles d'or. Ce succès prouve une fois de plus le slogan «Luxembourg – le petit pays, des grands vins» et que la qualité des vins de la Moselle peut être comparée aux vins internationaux.

- - -Paris, die Stadt der Liebe – und der Liebe zum Wein. Seit 24 Jahren laden die „Oenologes de France" jährlich rund 130 Weinexperten nach Paris ein, um beim „Concours Vinalies Internationales" etwas mehr als 3000 Weine aus aller Welt zu verkosten. In der Blindverkostung dreht sich alles ausschließlich um die Qualität der Weine, Herkunftsland, Weinanbaugebiet, große Namen von Châteaus oder Winzern bleiben der Fachjury unbekannt. Und obwohl die Luxemburger Mosel mit ihren 1300 ha Weinlandschaft im Vergleich zu den internationalen Topgrößen der Weinszene gerade mal einen Tropfen auf den heißen Stein ausmacht, so konnten sich die Weine und Crémants der Luxemburger Winzer dennoch mit 10 Silber- und 2 Goldmedaillen durchsetzen. Dieser Erfolg beweist ein weiteres Mal, dass der Slogan „Luxemburg- kleines Land, große Weine" nicht aus der Luft gegriffen ist und die Qualität der Moselweine auf internationaler Ebene mitspielen kann.