An d'Aen picken, bäissen, tëscht d'Bee schloen a fortlafen, et gi keng Reegelen am Krav Maga. Dat eenzegt Zil: iwwerliewen!

Selbstverteidegung: Krav Maga am Test (08.03.2018) Wéi kann ee sech géint Ugräifer wieren?

Mat einfachen Techniken, déi d'israelesch Arméi schonn zanter de 40er Joer benotzt, soll jidderee sech géint Attacke wiere kënnen, egal ob Affekot, Infirmière, Student...oder Journalistin. D'Vidosava Kuzmic huet sech getraut fir eis den Test ze maachen an ze kucken, wéi effikass Krav Maga ass.

Vill Leit – egal ob jonk, al, Mann oder Fra – entscheede sech fir e Kampfsport, fir Selbstverteidegung ze léieren. De Krav Maga wier dobäi am noosten un der Realitéit, erkläert de Claude Stéphany, Trainer am Club “Krav Maga Luxembourg”. Alles ass erlaabt, et gi keng Reegelen. D’Konzept besteet doraus, sech mat puer einfachen Handgrëffer vun engem Ugräifer ze befreien, fir da fortlafen ze kënnen. Ville Krav-Maga-Ufänger géing et awer schwéier falen, am Training zouzeschloen, obwuel jiddereen e Schutz un huet, fir dass sech kee wéi deet. Déi Hemmschwell misst een iwwerschreiden, sou de Claude Stéphany, dee schonn zanter 10 Joer Krav Maga trainéiert.





Mä et kann ee sech net nëmme mat Hänn a Féiss verteidegen. Et ginn och verschidden Hëllefsmëttel, déi ee kann dobäi huelen. Verschiddener sinn Objeten, déi mer am Alldag bei eis hunn, anerer, déi extra fir deen Zweck gemaach gi sinn. Wéi eng dovunner sënnvoll sinn, wéi eng net, a wéi een se asetze kann, huet eis de Claude Stéphany erkläert.

Schlëssel: Huet een ëmmer bei sech, am beschten an der Jackettstäsch hale wou ee séier dru kënnt. Zwou Méiglechkeete fir anzesetzen: entweder an d’Fauscht huele fir domat ze schloen, oder dem Ugräifer an d’Gesiicht puchen an da fortlafen.

Deo/Hoerspray: Ass fälschlecherweis net sou effikass, wéi ee kéint mengen. Huet déi nämmlecht Nodeeler, wéi Pefferspray. Jee nodeem a wéi eng Richtung de Wand bléist, sprëtzt ee sech selwer an d’Gesiicht. Besser an de Grapp huelen an als Géigestand benotzen, fir ze schloen.

Täschenalarm: Klenge Gadget, deen een um Internet kritt, fir am Noutfall Opmierksamkeet op sech ze zéien. Net haart genuch, fir dass Leit kucken, léiwer haart jäizen a ronderëm sech schloen, réit de Claude Stéphany. Säi Fazit: Sueverschwendung.

Generell si Saachen, déi ee fir d’éischt aus der Posch oder dem Rucksak muss eraushuelen, net sënnvoll. Et verléiert ee wäertvoll Zäit an dobäi sinn et déi éischt Sekonne vun enger Attack, déi entscheedend sinn.

Am Service Präventioun bei der Police réit de Steve Goedert dozou, ze versichen, guer net eréischt an eng Situatioun ze kommen, wou een op en Hëllefsmëttel oder Gewalt muss zréckgräifen. Et sollt een op säi Bauchgefill lauschteren a sech net onnéideg an eng Geforesituatioun era beginn. Besser wier et d’Stroossesäit ze wiesselen oder mat enger anerer Persoun duerch eng potentiell geféierlech Situatioun ze goen.





Am Joer 2016 goufen et ronn 3.800 Infraktioune mat Gewalt géint Persounen. Iwwert déi lescht Jore gekuckt, bleiwen d’Zuele stabel. Hëllefsmëttel fir d’Selbstverteidegung mat sech ronderëm ze droen, géing just e subjektiivt Gefill vu Sécherheet ginn. Virun allem virum Pefferspray, deen een hautdesdaags online bestelle kann, warnt de Steve Goedert. Hei am Land wier et nach ëmmer eng verbuede Waff an och, wann ee sech domat verteidegt, riskéiert ee selwer e Protokoll.

Wéi de Selbsttest vun eiser Journalistin ausgaangen ass, gesitt Dir am Video-Reportage.