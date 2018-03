De Chris Neuman huet d'Jennifer Ries begleet. En Alldag, dee vu Sport dominéiert an an de soziale Medie gedeelt gëtt.

routwäissgro: Preview op #allez_lifty (08.03.2018) Am RWG vun dëser Woch geet et ëm eng jonk Fra, bei där de Sport den Alldag dominéiert.

Dem Jennifer Ries säin Dagesoflaf ass streng organiséiert: Cardio, Gewiichter drécken, Fitness, op d'Iessen oppassen... alles dat nieft sengem eigentlechen Job am Sportsministère. A senger Fräizäit verwandelt d’Jenni sech nämlech an d'“Lifting Fairy”, a bereet sech op de Miss Bikini Wellness Championnat vir. Ee volle Programm, dee seng Fans an de soziale Medien kënne verfollegen. Hei schwätzt hatt net nëmmen vu sengen Erfolleger, mä och vu sengem Kampf géint Iwwergewiicht, a wéi de Bodybuilding him hëlleft, sech wuel a sengem Kierper ze spieren.





