De Marc Limpach war déi lescht Wochen um ZDF an der Lëtzebuerger Co-Produktioun “Bad Banks” ze gesinn. Hien huet do den arrogante Banker Luc Jacoby gespillt. D’Serie, déi zum Deel och hei am Land spillt a gedréint gouf, krut exzellent Kritiken. Wéi erlieft de Marc Limpach deen Erfolleg?

De René Mathieu aus der Distellerie an der Buerg presentéiert säin neit Kachbuch. A wie gemengt huet, dass Stärekäch fir hir Kreatiounen ëmmer Fësch oder Fleesch brauchen, dee wäert sech wonneren. “Végétal. Mes racines – mes récettes.” ass nämlech ee Geméis-Kachbuch!