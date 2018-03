No enger herrlecher 63. Péitenger Kavalkad koum et dunn am Festzelt op der Maartplaz zum grousse Showdown.

X

© Petz Flammang

© Petz Flammang

D'Stëmmung war einfach nëmme fantastesch an de Péitenger Wand huet esou richteg geblosen!Party total mam Käpt'n Ändä, dem Matrous K1000, dem Lisa an den Hüetten Maria a Sharon!Nieft dem Feiere gouf awer och kontrolléiert: Ronderëm Péiteng hat de Parquet direkt op 4 Plazen Alkoholskontrollen ordonnéiert. Zu Rodange, zu Péiteng selwer, zu Lénger an zu Käerjeng goufen am Ganzen 528 Automobilisten ugehal. 13 Mol war den Test positiv, 4 Permise goufen nach op der Plaz agezunn.